ما هو موعد نتيجة الثانوية 2022 بمصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

موعد نتيجة الثانوية 2022، هذا ما يشغل مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في مصر، مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، إن الوزارة ستعلن قبل نهاية الأسبوع الجاري موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ونظام التظلمات، وجدول الدور الثاني وخريطة العام الدراسي الجديد.

وبشأن تسريب امتحان مادة الفيزياء، قال الدكتور طارق شوقي إن الوزارة ستعلن التفاصيل عن الإجراءات الصارمة التي اتخذت في واقعة نشر صورة أسئلة امتحان الفيزياء داخل سيارة، في أثناء فترة انعقاد الامتحانات.

وقال عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتظروا تفاصيل التعامل الصارم مع من نشر صورة أسئلة الفيزياء من داخل سيارة ومن تعاون معه خلال هذا الأسبوع بإذن الله وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية".

وفتحت لجان الثانوية العامة في مصر، الأحد، أبوابها أمام الطلاب لأداء امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلمي علوم، والتفاضل والتكامل لشعبة العلمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ووصلت أسئلة امتحانات المواد الثلاثة في الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى اللجان، وسط إجراءات أمنية مشددة، من خلال رجال الشرطة، ومسؤولين عن مراكز توزيع الأسئلة.

وبدأ أفراد الأمن الإداري خلال عملية الدخول تفتيش جميع الطلاب، للكشف عن وسائل الغش، مثل الهواتف المحمولة والساعات المبرمجة.

ومن المقرر توزيع مجلدات المفاهيم الخاص بالمواد الثلاث، على الطلاب، مع توزيع أوراق الأسئلة والإجابات، ويسلمها الطلاب مرة أخرى بعد انتهاء الوقت الأصلي للامتحان.

ويؤدي أكثر من 700 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022 في مصر، داخل 2089 لجنة يتخذ فيها إجراءات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).