وظائف للسعوديين ضمن برنامج مستقبل البلاد 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

أعلن بنك البلاد السعودي مؤخرا عن بدء التقديم ببرنامج مستقبل البلاد 2022، والذي سينتهي بالتوظيف.. إليك التفاصيل كاملة



ويستهدف هذا البرنامج الكثير من الأشخاص في العديد من التخصصات من الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير، كما يتم قبول كلا من الرجال والنساء في عدة التخصصات، ويقدم البرنامج الكثير من المزايا الهامة التنافسية للمتدربين أثناء وبعد التدريب، ويتم التقديم والتسجيل من قبل الطلاب بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي قد تم إعلانها رسميا.

وقال البنك إن (برنامج مستقبل البلاد 2022م) لحديثي التخرج المنتهي بالتوظيف في الرياض، يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

برنامج مستقبل البلاد 2022.

لمدة 15 شهرًا متضمن دورات تدريبية مكثفة وتدريب على رأس العمل منتهي بالتوظيف.

التخصصات:

إدارة الأعمال

المالية

المحاسبة

نظم المعلومات الإدارية

القانون

الشريعة

الموارد البشرية

إدارة المخاطر

الشروط والمؤهلات:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

حديث التخرج

حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المذكورة أعلاه

المعدل التراكمي: (2.5 / 4) أو (3.5 / 5)

عمر المتقدم للبكالوريوس أقل من 25 عاماً وللماجستير أقل من 28 عاماً

متمكن من اللغة الإنجليزية

المزايا:

تدريب منتهي بالتوظيف

راتب شهري

تأمين صحي

بدل سكن

شهادة التخرج المعتمدة (بعد الانتهاء بنجاح من البرنامج)

طريقة التقديم:

وقال البنك إن التقديم متاح حالياً، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلن.