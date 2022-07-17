شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش العراقى: بقايا الإرهاب أصبحت ضعيفة وغير قادرة على المواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وشدد "يارالله" - في تصريحات لدى وصوله إلى مقر قيادة عمليات صلاح الدين للاطلاع على آخر العمليات الاستباقية لملاحقة بقايا الإرهابيين، أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - على الاستمرار والضغط لما تبقى من فلول داعش الإرهابي".



واجتمع "يارالله" خلال الزيارة بالقيادات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، حيث أشاد بمستوى الإنجازات الأمنية التي تحققت في صلاح الدين، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ العمليات على الأوكار المتبقية والمختبئة في مناطق السلاسل الجبلية والوديان".