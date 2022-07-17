شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات: تأسيس صندوق لدعم قطاع الفضاء برأسمال 3 مليارات درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الإمارات، الأحد، مشروع "سرب" أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بتأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأس مال ثلاثة مليارات درهم وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة "سرب".. الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي".

وفي السياق ذاته قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: "أطلقت الإمارات اليوم مشروع (سرب).. أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلاً ونهاراً وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.. سرب الأقمار الصناعية الجديد هدفه تطوير تنافسيتنا في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي".

وحسب موقع العين الإماراتى، أضاف "كما أطلقت الإمارات اليوم صندوق الفضاء برأس مال 3 مليار درهم، وهدفه دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء، فقط بالعلوم المتقدمة نستطيع المساهمة في مسيرة التطور البشري".