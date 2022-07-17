صحيفتان إماراتيتان: "قمة جدة" أثبتت أهميتها للعمل المشترك والسعي نحو الاستقرار

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة الوطن الإماراتية، إن "قمة جدة للأمن والتنمية"، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بحضور الرئيس السيسي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقادة وممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق والرئيس الأمريكي جو بايدن، أثبتت أهميتها للعمل المشترك ومواقف الدول المشاركة ومساعيها في سبيل الاستقرار والتنمية.

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "الإمارات شريك رئيسي للازدهار العالمي" - أن "القمة" بينت مكانة دول الخليج العربي من خلال ما تمتلكه من قدرات وتنتهجه من سياسات أنها صمام الأمان العالمي لمواجهة الأزمات الكبرى التي تعصف بالعالم، وأهمية دورها كلاعب موثوق ورئيسي ضامن لأمن الطاقة العالمي واستمرارية سلاسل التوريد، وأن ما تدعو إليه من تعاون يشكل بوصلة يمكن أن تقود الجميع إلى بر الأمان.



ومن جانبها، قالت صحيفة (البيان) - في افتتاحيتها تحت عنوان "رؤية للسلام العالمي" اليوم - إن المنطقة بحاجة إلى بناء علاقات دولية متوازنة مع كافة القوى على الساحة العالمية على أسس قوية وصلبة بما يفتح مجالات جديدة للعمل، ويعزز الثقة المتبادلة، خاصة في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الإقليمية والدولية. آن الأوان لأن تأخذ دول المنطقة زمام المبادرة وتفعيل التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية والتحديات التي تواجه الإنسانية.