حاكم دبي: مشروع سرب الجديد هدفه تطوير تنافسيتنا في قطاع الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تواصل دولة الإمارات العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في قطاع الفضاء الحيوي.



وأعلنت الإمارات، الأحد، تأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأس مال 3 مليارات درهم وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة "سرب".

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه على "تويتر": "أطلقت الإمارات اليوم مشروع "سرب" أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلاً ونهاراً وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.. سرب الأقمار الصناعية الجديد هدفه تطوير تنافسيتنا في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي".

وأضاف: "كما أطلقت الإمارات اليوم صندوق الفضاء برأس مال ٣ مليار درهم، وهدفه دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء، فقط بالعلوم المتقدمة نستطيع المساهمة في مسيرة التطور البشري".