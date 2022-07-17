شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: وسائل إعلام إسرائيلية تعلن مقتل ضابط شرطة دهسه شاب من "رام الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الواقعة حدثت على الطريق "4" السريع بالقرب من مفرق "رعنانا".

وذكرت الشرطة أن السيارة التي استُخدمت في حادث الدهس، سُرقت في وقت سابق من منطقة جوش دان في تل أبيب.

وقال شارون مانور نائب رئيس قسم "كفار سابا" في تعليق على الحادث "خلال الليل ورد بلاغ من منطقة (تل أبيب) عن تحرك سيارة مسروقة باتجاه منطقة (كفار سابا). وتمركز ضباط من قسم شرطة (كفار سابا) عند تقاطع لوقف السيارة.. واصطدمت السيارة بضابط شرطة وقتلته".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشاب الفلسطيني خرج من السيارة مُحاولاً الفرار على قدميه، إلا أن مروحية تابعة للشرطة الإسرائيلية حددت مكانه، وتم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير.