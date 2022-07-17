الرئيس الموريتانى يهنئ العاهل السعودى وولى العهد على نجاح قمة جدة

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى العهد محمد بن سلمان على نجاح قمة الأمن والتنمية التى احتضنتها مدينة جدة.

وذكرت الرئاسة الموريتانية، أن الرئيس الغزوانى كتب للعاهل السعودى يطيب لى أن أتقدم إليكم بأحر التهانى وأخلص التبريكات بمناسبة نجاح قمة الأمن والتنمية فى جدة.

واضاف إن نجاح هذه القمة يؤكد مرة أخرى الدور الريادى للمملكة العربية السعودية فى تحقيق الأمن والتنمية فى المنطقة والعالم، ونأمل أن تؤسس هذه القمة لعهد من الاستقرار والرخاء فى المنطقة وأن تسهم فى إرساء السلام فى العالم.

وخلص إلى القول إننى إذ ارجو للشعب السعودى الشقيق دوام التقدم والازدهار فى ظل قيادتكم الحكيمة، لأجدد لجلالتكم التعبير عن صادق حرصنا على العمل من أجل تعميق وتقوية علاقات الأخوة والاحترام المتبادل التى تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وفى تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع فى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح قمة الأمن والتنمية التى احتضنتها مدينة جدة.

كتب الرئيس الغزواني: يسرنى، كثيرا، أن أتقدم إلى سموكم بخالص التهانى على نجاح قمة الأمن والتنمية التى احتضنتها مدينة جدة.

لقد أكدت هذه القمة، من جديد، الموقع الريادى للمملكة العربية السعودية فى رسم سياسات الأمن والتنمية فى المنطقة والعالم.

وتابع قائلا: "سيساهم نجاحها الباهر، دون شك، فى دعم الأمن، والاستقرار، والتنمية بالشرق الأوسط، وفى إرساء السلام فى العالم".

وخلص إلى القول: "إننى إذ أحيى مبادرتي: السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، المنبثقتين عن الرؤية الاستشرافية الحكيمة للقيادة السعودية، لأجدد لسموكم ثابت دعمنا ووقوفنا إلى جانب المملكة، ودائم تطلعنا للعمل معكم فى سبيل تطوير علاقات التعاون والأخوة التى تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين".