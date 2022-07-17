عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعاون سعودي أمريكي في الأمن السيبراني

الأحد 17 يوليه 2022

الخليج 365

وقعت الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني، مذكرة تفاهم مع وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة.



تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن السيبراني من أجل حماية الفضاء السيبراني والمصالح الحيوية في المملكة والولايات المتحدة، حيث تأتي امتداداً للتعاون القائم بين البلدين، وتضمنت مجالات عدة؛ من أبرزها مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بين البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال.

وتأتي المذكرة في إطار جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الرامية إلى تعزيز موقع المملكة الرائد دولياً عبر توطيد التعاون والتكامل مع الجهات المماثلة خارج المملكة لتبادل الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون وصناعة الشراكات الدولية في مجالات الأمن السيبراني بما يحقق فضاءً سيبرانياً سعودياً آمناً وموثوقاً يمكّن من النمو والازدهار.

اتفاقية شراكة

وجاء توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بعد أن وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مُذكرة تعاون بين البلدين في مجالات تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس على هامش نفس الزيارة.

وجاء توقيع مذكرة التعاون في مجالات تقنيات الجيل الخامس والسادس بهدف تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز وتيرة البحث والتطوير والابتكار في المنظومة الرقمية في المملكة العربية السعودية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبموجب المذكرة؛ سيتعاون الجانبان السعودي والأمريكي على تعزيز وتشجيع التعاون في مجاليّ الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي من خلال دعم تقنيات الجيل الخامس وحلول التوسع التجاري، والتعاون في البحث والتطوير في تقنيات الجيل السادس.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، إنه اتفق على عقد شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي من فندق إقامته بمدينة جدة السعودية.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عصر الجمعة، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية منذ توليه منصبه ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت إسرائيل وفلسطين أيضا.