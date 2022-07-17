شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة حميميم تعلن إصابة جنديين سوريين بقصف فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب جنديان سوريان بقصف مسلحين لمواقع القوات الحكومية فى منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربى البلاد.

وقال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا التابع لقاعدة "حميميم" يفغينى غيراسيموف السبت، إن "الجنديين السوريين أصيبا جراء هجوم بقذائف الهاون نفذه إرهابيو "جبهة النصرة" من منطقة آفس على مواقع القوات الحكومية فى محيط بلدة سركاب".

وأضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجل سقوط 14 قذيفة فى منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، منها 8 قذائف فى محافظة إدلب والباقية فى مدينة إدلب".