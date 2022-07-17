عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كأس هتلر تطرح في مزاد بأكثر من 10 آلاف دولار

الأحد 17 يوليه 2022

الخليج 365

يتوقع أن تحقق "كأس الجعة" الخاصة بالزعيم النازي أدولف هتلر أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني لدى طرحها للبيع في المزاد.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، كانت الكأس، التي تتسع لنصف لتر من الشراب، والتي حفر عليها الأحرف الأولى للزعيم النازي بالإضافة إلى نسر أعلى صليب معقوف، محفوظة في الحانة التي أطلق منها انقلابه الفاشل عام 1923.

حكم على هتلر بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الخيانة لكنه قضى تسعة أشهر، وخلال هذه الفترة قام بتأليف سيرته الذاتية "كفاحي".

وبعد سيطرته على مقاليد السلطة في ألمانيا عام 1933، أحيا هتلر الذكرى السنوية للانقلاب الفاشل بخطاب موجه للمقاتلين القدامى في الحانة.

ويُعتقد أن الكأس تم إخفاؤها في المبنى بعد الحرب العالمية الثانية لمنع الحلفاء أو المواطنين الألمان من الاستيلاء عليها.

وفي عام 1957 استولى مصنع للجعة على الحانة، حيث اكتشف الكأس في ذلك الوقت.

وقال مدير المزاد، بيل باناجوبولوس: "لقد ظهرت العديد من عناصر أدوات المائدة الخاصة بهتلر على مر السنين، ولكن ربما لا شيء يثير الذكريات مثل كأس الجعة الخاص به. إنها في حالة جيدة جدا. "

سيتم عرض الكأس إلى جانب تذكارات حربية أخرى في 28 يوليو/ تموز في دار إلكسندر للمزادات التاريحية في ماريلاند بالولايات المتحدة.

وسيضم المزاد أيضا ساعة هتلر الذهبية - التي من المقرر بيعها بنحو 3.5 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى آخر رسالة عسكرية موقعة يدويًا منه من مخبأه في برلين عام 1945، والتي يمكن أن تحقق 70 ألف جنيه إسترليني.

يشار إلى أن مفتاحًا لمرحاض هتلر الشخصي بيع العام الماضي بـ 14 ألف جنيه إسترليني.