شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تُسجل 102 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الــ 24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك إجمالى عدد المصابين منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد إلى 61 ألفا و865 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم/السبت/، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل شفاء 125 شخصا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 59 ألفا و267 حالة، في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 986 متوفيا.