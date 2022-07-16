شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: قمة جدة عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم /السبت/، أن قمة جدة عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي.
وقال الكاظمي ،في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي/تويتر/ وأوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع):"وصلنا بغداد بعد مشاركتنا في قمة جدة التي عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي".
وأضاف"الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كرم الضيافة وحسن التنظيم، والعمل المشترك مع القادة الحضور لصالح شعوبنا".