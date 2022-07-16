شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعرب عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /السبت/ أثناء لقاءه بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة فى جدة عن تقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع البحرين.