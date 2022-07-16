شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترحب بتوقيع السعودية اتفاقية "أرتميس" مع وكالة "ناسا" لاستكشاف المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الولايات المتحدة، اليوم السبت، بتوقيع المملكة العربية السعودية اتفاقية "أرتميس" مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للانضمام للتحالف الدولى فى مجال الاستكشاف المدنى واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.



وذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة جددت التزامها باستكشاف الفضاء الآمن والمستدام والمسؤول عقب انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية "أرتميس".

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث مثل الجانب السعودي في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء المكلف محمد بن سعود التميمي، بينما مثل الجانب الأمريكي مدير وكالة الفضاء الأمريكية بيل نيلسون.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن اتفاقية أرتميس تعتمد على تحالف دولي واسع ومتنوع لتحقيق رؤية تاريخية وطموحة لاستكشاف الإنسان للفضاء.

ومن المقرر أن تعمل الجهات الموقعة معا على الحد من عدم اليقين وزيادة سلامة العمليات الفضائية لتيسير الاستخدام المستدام للفضاء لصالح البشرية جمعاء، وفقا لموقع الخارجية الأمريكية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الـ 21 الموقعة على الاتفاقيات حيث انضمت إلى أستراليا والبحرين والبرازيل وكندا وكولومبيا وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا ولوكسمبورج والمكسيك ونيوزيلندا وبولندا ورومانيا وسنغافورة وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الـ 7 التي توقع على اتفاقيات أرتميس منذ يناير 2022 و4 دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى اتفاقية "أرتميس".