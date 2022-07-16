والد إيلون ماسك يعترف بإنجاب طفل ثان من ابنة زوجته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

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كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن الحياة الشخصية المعقدة لعائلة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المعروف عنها تعدد الزيجات والتي كان آخرها زيجة أبيه من الابنة الكبرى لزوجته السابقة؛ ما نتج عنه طفل ثانٍ غير مخطط له بعد إنجاب الأول في العام 2018.



وقالت الصحيفة إن ”عشيرة ماسك تنمو مجددًا بعد أن كشف والد إيلون، البالغ من العمر 76 عامًا، عن أن لديه طفلًا ثانيًا غير مخطط له من زوجته التي هي أخت غير شقيقة لابنه إيلون“.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة ”ذا صن“ البريطانية ما أدلى به إيرول ماسك عن أنه أنجب ”ابنة من جانا بيزويدنهوت، البالغة من العمر 35 عامًا، قبل 3 سنوات في العام 2019“.

ووُلد طفل إيرول الأول الذي يُدعى إليوت راش، العام 2018، وهو الآن في الخامسة من عمره، وكان غير مخطط له أيضًا من جانا، ابنة زوجته الثانية التي رباها منذ أن كانت في الرابعة من عمرها.

ويأتي هذا الكشف عن أحدث أطفال والد إيلون بعد أيام فقط من ظهور أن إيلون قد أنجب توأمًا من إحدى مديراته التنفيذيين، وهما الثامن والتاسع ضمن سلسلة أبنائه.

وقال إيرول الأب عن طفليه من ”جانا“ إنه يود أن يعيشا معه، لكن في المرة الأخيرة التي زاراه فيها ”كانا يثيران أعصابي“.

ورفض الرجل البالغ من العمر 76 عامًا استبعاد إنجاب المزيد من الأطفال، قائلًا: ”الشيء الوحيد الذي نحن على الأرض من أجله هو التكاثر“.

وبحسب ما ورد، أغضبت القصة ابنه رجل الأعمال إيلون، 51 عامًا، بعدما اكتشف أن والده كان لديه طفل من أخته.

وعلى الرغم من أن ”إيرول“ ينفي وجود علاقة سيئة مع ابنه الملياردير، إلا أن إيلون وصف والده المهندس من قبل بأنه ”شرير“ و ”إنسان سيئ“.

وإيرول، مهندس إبحار بالقوارب والطائرات ومهندس كهروميكانيكي من جنوب أفريقيا، كان متزوجًا في الأصل من والدة جانا التي تُدعى ”هايد“ لمدة 18 عامًا، ولديهما طفلان معًا.