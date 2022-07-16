رجل وزوجته يطعنان بعضهما حتى الموت في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

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أقدم زوجان في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، على قتل بعضهما طعناً بالسكاكين، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.



وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوكر عزيز، لوسائل إعلام كردية إن ”زوجين قُتلا طعناً حتى الموت في منطقة شاويس“.

وفي التفاصيل، أكد عزيز أنه ”تم إبلاغ قوات مديرية شرطة أربيل بوجود جثتين في منطقة شاويس، وبعد وصول قواتنا تم الكشف عن مقتل الزوجين، نهاد سعيد مصطفى، وإخلاص فاضل خورشيد، طعنا حتى الموت“.