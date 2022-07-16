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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قاضية تحدد أولى جلسات دعوى تويتر ضد إيلون ماسك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022
متابعات
كشفت سجلات محكمة أن قاضية ستعقد جلسة يوم الثلاثاء للاستماع للدفوع الخاصة بطلب شركة تويتر النظر في دعوى أقامتها ضد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، لإلزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه معه لشراء منصتها للتواصل الاجتماعي بمبلغ 44 مليار دولار.
وحددت القاضية كاثلين ماكورماك مستشارة محكمة ديلاوير العليا جلسة مدتها 90 دقيقة تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ويلمينجتون.