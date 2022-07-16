قاضية تحدد أولى جلسات دعوى تويتر ضد إيلون ماسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

كشفت سجلات محكمة أن قاضية ستعقد جلسة يوم الثلاثاء للاستماع للدفوع الخاصة بطلب شركة تويتر النظر في دعوى أقامتها ضد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، لإلزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه معه لشراء منصتها للتواصل الاجتماعي بمبلغ 44 مليار دولار.

