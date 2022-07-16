شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية العربية تعزز نمو الاقتصاد الرقمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

وقعت السعودية وأمريكا مُذكرة تعاون في مجالات تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس بهدف تسريع نمو الاقتصاد الرقمي.



وتعزز المذكرة وتيرة البحث والتطوير والابتكار في المنظومة الرقمية في السعودية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

يأتي ذلك في ظل دعم المملكة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي تحقيقًا لأهداف رؤيتها 2030، كما تأتي في خضم الدفع بالعلاقات الاستراتيجية في الجانب الاقتصادي لمستويات أعلى بين الولايات المتحدة والسعودية؛ خاصةً في مجالات التقنية وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

وجرى التوقيع على مراسم هذه الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، حيث مثّل الجانب السعودي فيها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بينما مثّل الجانب الأمريكي مدير إدارة الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات NTIA مساعد وزير التجارة للاتصالات والمعلومات آلان ديفيدسون.

ومن المتوقع أن تُسهم الاتفاقية بشكل كبير في دعم مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي للمملكة، إضافة إلى إيجاد الآلاف من الوظائف؛ وتعزيز مكانة المملكة كقائد إقليمي في تقنيات المستقبل والابتكار.

وتشير تقديرات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) إلى أن العائد الاقتصادي من تقنيات الجيل الخامس ستسهم بقرابة 60 مليار ريال في الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2030، حيث ستحتفظ المملكة صاحبة أكبر اقتصاد رقمي في المنطقة بالحصة الأكبر من هذه المساهمة بتقديرات تصل إلى 18 مليار ريال في الناتج المحلي للمملكة بحلول نفس الفترة، إضافة إلى إيجاد مئات آلاف الوظائف الحديثة في المنطقة من خلال رفع الإنتاجية وإطلاق أسواق جديدة رقمية.

وبموجب المذكرة؛ سيتعاون الجانبان السعودي والأمريكي على تعزيز وتشجيع التعاون في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي من خلال دعم تقنيات الجيل الخامس وحلول التوسع التجاري، والتعاون في البحث والتطوير في تقنيات الجيل السادس.

وتُعد المملكة أضخم سوق تقني ورقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ40 مليار دولار، وثاني أسرع دولة نموًا في تقرير التنافسية الرقمية حسب المنتدى الاقتصادي العالمي وضمن أسرع 10 دول نموًا في التقنيات المالية والمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، إنه اتفق على عقد شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي من فندق إقامته بمدينة جدة السعودية.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عصر الجمعة، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية منذ توليه منصبه ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت إسرائيل وفلسطين أيضا.

وكان الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.

ووقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، في 26 يونيو/حزيران 2022، مذكرة تفاهم مع شركتي خدمات الحلول المتقدمة للاتصالات «ATSS» و«HCL»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذلك بهدف دعم انتشار والاستفادة من تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، لإيجاد فرص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ذات عوائد معرفية واقتصادية، بما في ذلك توطين التقنيات الحديثة، تعزيزا لمكانة المملكة بوصفها مركزا تقنيا إقليميا، وبناء بنية رقمية تسهم في الاستدامة والريادة العالمية.