عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شباب الجيل Z يصدم جوجل.. تيك توك تسيطر على العقول

السبت 16 يوليه 2022

الخليج 365

كشف موقع جوجل عن نتائج لبحث جديد أجراه، كشف عن تفضيل شباب الجيل زد (GEN Z) استخدام محركات بحث أخرى.



والجيل زد GEN Z، ‏حدده علماء الديموغرافيا بأنهم مواليد منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي إلى نهاية العقد الأول من القرن الجاري.

ويتبعه جيل ألف وهم مواليد الفترة من نهاية العقد الأول من القرن الجاري، إلى منتصف العقد الثاني.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" كشفت بيانات جوجل عن أن أبناء الجيل زد لا يستخدمون محرك البحث العالمي الشهير، كمصدر أول للبحث عن المعلومات على الويب، ولكن يستخدمون منصات أخرى لهذه المهمة.

وكانت نتيجة بحث جوجل، أن 40% من أبناء الجيل زد، يستخدمون للبحث كل من منصة تيك توك أولا، ثم إنستجرام ثانيا، أكثر من محرك البحث جوجل، عند قيامهم بعملية بحث تتعلق بالمعلومات أو الخرائط.

وأكد البحث على أن هيمنة تيك توك على الجيل الجديد تخطت كونها منصة لعرض مقاطع الفيديو القصيرة فقط، وامتد الأمر الآن لاستخدام منصة تيك توك للبحث عن المعلومات.

وبحسب تصريحات لمسؤولين في جوجل، نجد أن 40% من أبناء الجيل الجديد، يستخدمون تيك توك أو إنستجرام للبحث مثلا عن أماكن للطعام، بدلا من جوجل وتطبيقاته المختلفة لتحديد وترشيح الأماكن.