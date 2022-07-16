عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: اتفقنا على عقد شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس

السبت 16 يوليه 2022

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه اتفق على عقد شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس.



جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي من فندق إقامته بمدينة جدة السعودية.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عصر الجمعة، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية منذ توليه منصبه ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت إسرائيل وفلسطين أيضا.

وكان الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.

وتوجه الرئيس الأمريكي إلى قصر السلام للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، والرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في قصر السلام بجدة، الجمعة، جلسة مباحثات رسمية.

وفيما يخص شبكة الجيل الخامس بالسعودية، فقد وقعت المملكة، في إطار جهودها، لدعم انتشار تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، والاستفادة منها، عدة اتفاقيات جديدة.

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، في 26 يونيو/حزيران 2022، مذكرة تفاهم مع شركتي خدمات الحلول المتقدمة للاتصالات «ATSS» و«HCL»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذلك بهدف دعم انتشار والاستفادة من تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، لإيجاد فرص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ذات عوائد معرفية واقتصادية، بما في ذلك توطين التقنيات الحديثة، تعزيزا لمكانة المملكة بوصفها مركزا تقنيا إقليميا، وبناء بنية رقمية تسهم في الاستدامة والريادة العالمية.

وسيعمل الجانبان بموجب المذكرة على معاونة الوزارة في إيجاد نماذج عمل تجريبية في استخدام تقنيات إنترنت الأشياء مدعمة بشبكات الجيل الخامس 5G، وتطوير نماذج أعمال لحالات استخدام إنترنت الأشياء والجيل الخامس، والتعاون على إيجاد فرص للشركات التقنية وإيجاد الفرص الاستثمارية ودعم نموها، إضافةً إلى تطوير مركز «Wave 4 DX Lap» لتقديم برامج التحول الرقمي المدعوم بتقنيات إنترنت الأشياء، وتطوير ونشر أوراق بحث ذات صلة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

كما تشمل مجالات التعاون الجانب المتعلق بتطوير تجارب حلول إنترنت الأشياء والجيل الخامس في مختلف القطاعات ومن ضمنها «الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، المطارات، الصحة، الزراعة، النقل، المدن والبيوت الذكية، الطاقة، الصناعة، والتجزئة».

وذلك إلى جانب تسريع التحول المعرفي وتطوير المحتوى المحلي من خلال التعاون مع الوزارات والشركات والجامعات ومراكز التدريب للتحول الرقمي الناشئ وتقنيات الجيل الخامس، وإجراء ورش عمل حول التكنولوجيا للوزارات المختلفة بمعاونة شركاء «HCL» العالميين.