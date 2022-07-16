خوارزمية ذكاء اصطناعي لمعالجة فقدان الذاكرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

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طور باحثون من جامعة تورونتو الكندية، خوارزمية ذكاء اصطناعي لتخزين واسترجاع المعلومات بطريقة تشبه آلية عمل الدماغ البشري إلى جانب أداة مخبرية تسمح للخوارزمية الجديدة بمساعدة البشر المصابين بفقدان الذاكرة.



واعتمدت الحواسيب في الماضي، على البشر لتغذيتها بالمعلومات والبيانات، ولكن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مثل التعلم العميق، والشبكات العصبية الاصطناعية، حفز التوجه نحو أساليب أخرى ضبابية في التعامل مع المعلومات وتخزينها.

وقال بارهام آرابي، الأستاذ الدكتور في كلية العلوم التطبيقية والهندسة في جامعة تورونتو إنه ”منذ 10 أعوام، كانت الحوسبة تتعلق بالقيم المطلقة، إذ خزنت المعالجات المعلومات في الذاكرة بالطريقة المكررة ذاتها، لتستطيع اتخاذ قرارات ثنائية القيمة، ولم يكن هنالك أي غموض، ولكننا الآن نريد من الحواسيب أن تخمن نسبًا مئوية، وأن تتوصل لاستنتاجات تقريبية“.