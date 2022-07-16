شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تسجيل 52 إصابة جديدة بالكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم السبت، تسجيل 52 إصابة جديدة بالكوليرا في عموم العراق منها حالة وفاة جديدة في محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم الصحة العراقية، سيف البدر في تصريحات خاصة لقناة (الإخبارية العراقية) إن "العراق يشهد ارتفاعا حادا بإصابات كورونا"، مؤكداً أنها موجة وبائية أشد من سابقاتها .

وأشار إلى أن "هناك عدم التزام واضح بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى ضعف الإقبال على تلقي اللقاح رغم توفره في جميع المنافذ"، لافتا إلى أنه تم تسجيل 52 حالة جديدة بالكوليرا ليكون المجموع 309 حالات إصابة بالكوليرا ، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة في كركوك ليصبح مجموع حالات الوفيات بالكوليرا ثلاث حالات.

وفيما يتعلق بالحمى النزفية، أوضح البدر أن "عدد الإصابات منذ بداية العام الحالي بلغ 246 بينها 40 حالة وفاة حتى هذه اللحظة".