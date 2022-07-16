شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: نأمل أن تؤسس القمة لعهد جديد من الشراكة العربية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ، فى كلمته أمام قمة جدة للامن والتنمية، إننا نأمل أن تؤسس القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية لخدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

انطلقت القمة منذ قليل، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، والرئيس عبد الفتاح السيسى ، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثانى ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى.

وعلى هامش القمة وجه الرئيس الأمريكى الدعوة للأمير محمد بن سلمان لزيارة واشنطن، كما وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مُذكرة تعاون بين البلدين في مجالات تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس، وذلك بهدف تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز وتيرة البحث والتطوير والابتكار في المنظومة الرقمية في المملكة.