شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الإماراتى الشيخ محمد بن زايد لزيارة واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن دعا الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اليوم على هامش "قمة جدة للأمن والتنمية" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.

ويزور حاليا "بايدن" المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، وتبحث هذه القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.