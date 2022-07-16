شركة Realme تنافس آبل بساعة ذكية متطورة ورخيصة الثمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

تستعد Realme لإطلاق ساعتها الذكية الجديدة التي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لساعات آبل.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة Watch 3 الجديدة ستحصل على شاشة لمسية منحنية الحواف مستطيلة الشكل، وستكون أول ساعة من Realme مجهزة بتقنيات لإجراء المكالمات الصوتية عبر الشبكات الخلوية.

وسيحصل هيكل الساعة على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68، كما ستزود الساعة بواجهات استخدام متنوعة وعدة أنظمة متطورة لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، إضافة إلى مستشعرات لقياس معدل نبضات القلب.