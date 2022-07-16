شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الشئون الإنسانية بالصومال يقيّم حالة متضرري الجفاف فى مدينة غروري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور المبعوث الخاص للرئيس الصومالی للشؤون الإنسانية والجفاف، عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، مدينة غروي بولاية بونتلاند الإقليمية من أجل تقييم حالة الجفاف وحياة الفقراء المتضررين من آثار الجفاف، بالإضافة الى زيارة مخيمات النازحين الكائنة في المدينة.

وبحسب الوكالة الوطنية للأنباء توجه إلى القصر الرئاسي بولاية بونتلاند الإقليمية حيث عقد اجتماعاً موجزاً مع نائب رئيس بونتلاند ، أحمد علمي عثمان كراش، بإضافة إلى لجنة الإغاثة من الجفاف بولاية بونتلاند الإقليمية.

وتهدف زيارة المبعوث والوفد المرافق له ، إلى تقييم حالة الجفاف وحياة الفقراء المتضررين من آثار الجفاف، بالإضافة الى زيارة مخيمات النازحين الكائنة في المدينة.

وسيشارك المبعوث والوفد المرافق له في اجتماع يعقد في مدينة غروري لمناقشة جهود الإغاثة من الجفاف في ولاية بونتلاند، كما سيجري اجتماعات تبادل المعلومات وتفقد مناطق مختلفة تضررت جراء موجة جفاف حادة التي تضربت البلاد.

وفى سياق متصل، وجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، نداءً إلى الدول العربية لتقديم المساعدات الممكنة لجمهورية الصومال ومساندتها في تجاوز أزمة الجفاف التي تشهدها الأراضى الصومالية للسنة الثالثة على التوالي، مشدداً على أهمية أن تبادر الدول العربية والمؤسسات الدولية المانحة إلى مد يد العون لمساعدة الملايين من أبناء الشعب الصومالي المعرضين لخطر المجاعة بسبب هذه الأزمة المدمرة التي تلوح في الأفق منذ شهور.