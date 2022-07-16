شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس وزراء سلطنة عمان يتوجه للسعودية للمشاركة فى قمة جدة للأمن والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على التكليف الصادر من سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، غادر السلطنة صباح اليوم السبت، أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص السلطان متوجّهًا إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية المزمع إقامتها في وقت لاحق اليوم بمدينة جدة السعودية.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.