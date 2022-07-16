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ملك البحرين يتوجه إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

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القاهرة - سامية سيد - غادر صباح اليوم العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأراضي البحرينية، متوجهاً الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد مملكة البحرين إلى قمة جدة للأمن والتنمية.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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