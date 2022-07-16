شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الكويتي يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى قمة جدة للأمن والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر صباح اليوم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد المرافق له الأراضي الكويتية متجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وأمريكا والأردن.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وتناقش القمة أسعار النفط المتقلبة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الحرب الأوكرانية.