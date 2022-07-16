شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: العراق أصبح يشغل موقعا مهما في السياسة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده أصبحت تشغل موقعا مهما في السياسة الدولية ورقما مؤثرا بين الدول العربية.

وقال الكاظمي ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية أوردته اليوم السبت ـ "إن العراق دولة مهمة في المنطقة وتحظى بعلاقات متميزة"، موضحا أن إنجاز الربط الكهربائي الخليجي يشكل عاملا مهما في توفير الطاقة الرخيصة للعراق.

وأشار إلى أن العراق سيطرح إنشاء بنك للتنمية المشتركة بين الدول المجتمعية يخصص للمشاريع المشتركة.. مضيفا أن البنك المشترك سيخلق فرص عمل كبيرة للشباب العراقي.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن الهدف من هذا البنك هو تحقيق التنمية، مشددا على أهمية تجاوز السياسات السابقة في إهدار المال العام.