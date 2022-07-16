رصد سلالة جديدة من أوميكرون في لوس أنجلوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

تشهد مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية قفزة في حالات الإصابة بكورونا بفعل السلالة الفرعية "بي أيه.5" من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.



وتم رصد سلالة مقلقة أخرى محليا، تثير قلقا في الهند.

وتتم متابعة السلالة "بي إيه-2-75" من جانب منظمة الصحة العالمية. وحتى الخميس الماضي، تم رصد ست حالات إصابة في الولايات المتحدة، من بينها اثنتان في ولاية كاليفورنيا، مع وجود إحداهما في مقاطعة لوس أنجلوس، وفقا لمديرة الصحة بالمقاطعة، باربرا فيرير.

وقالت فيرير خلال إيجاز صحفي إنها "تبدو أن لها تحورات إضافية تسهل من الانتشار وتتجنب المناعة"، وأضافت أنها "تنتشر سريعا إلى حد ما في أنحاء الهند".

ويستكشف العلماء ما إذا كان ظهور السلالة "بي إيه-2-75" يمكن في نهاية المطاف أن يطيل أو يؤدي إلى تفاقم انتشار الموجة الحالية التي تغذيها سلالة "بي إيه.5"، التي تنتمي أيضا إلى عائلة أوميكرون والتي تتسم بأنها شديدة العدوى.