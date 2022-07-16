استمرار حرائق الغابات شمالي المغرب وفرق الإطفاء والجيش تكثف جهودها

القاهرة - سامية سيد - تكافح فرق الإطفاء وقوات الجيش لاحتواء حرائق الغابات شمالي المغرب التي قتلت شخصا واحدا، فيما أجلي مئات السكان أمام زحف النيران التي اجتاحت مساحات واسعة من غابات الصنوبر.

وعرقلت درجات الحرارة العالية والرياح القوية جهود إخماد الحرائق. وقالت وزارة الداخلية إن شخصا واحدا لقي مصرعه جراء الحرائق التي أتت على أكثر من 3700 فدان من الغابات.

وفي منطقة العرائش، اضطرت 1100 أسرة إلى إخلاء منازلها بسبب حريقين أخمدا منذ ذلك الوقت. ودمر حريق أكثر من ألفي فدان من الأراضي والعديد من المنازل، وفقا لوزارة الداخلية.

ومازالت فرق الإطفاء تحاول إخماد الحرائق في عدة مناطق في شمال المغرب، من بينها تطوان وتازة وزان.

واستخدمت سيارات الإطفاء والشاحنات والجرافات وطائرات إسقاط المياه، وفقا لوزارة الداخلية.

ويعاني المغرب من موجة حر منذ أسبوع، وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

ويتوقع هبوب رياح قوية خلال الأيام المقبلة، ما يعقد جهود احتواء الحرائق، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.