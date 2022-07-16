شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: العراق لن ينضم لأى حلف عسكرى وموقفنا من القضية الفلسطينية ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن مؤتمر جدة في السعودية "لن يشهد مناقشة ملف التطبيع مع إسرائيل"، وأكد أن الحديث عن ذلك محاولة للتشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان يوم الجمعة نشره على "تويتر" بأن "موقف العراق ثابت وواضح من القضية الفلسطينية، وغير قابل للنقاش".

وأضاف المكتب الإعلامي أنه لا يمكن للعراق أن يكون منطلقا لتهديد أي من دول الجوار.

وشدد رئيس الوزراء على أن بغداد لن تسمح لأي طرف أن يتخذ من العراق منطلقا لتهديد الجيران، أو خلق المشاكل عن طريق استخدام الأراضي العراقية.