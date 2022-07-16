شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس المستشارين المغربى يصل نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، مساء الجمعة، إلى نواكشوط في زيارة عمل رسمية لموريتانيا تستمر حتى 19 يوليو الجاري.