شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الجزائر، الجمعة، ارتفاعا نسبيا في معدل الإصابات اليومية بفيروس "كورونا"، حيث تم تسجيل 36 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.