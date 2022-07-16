شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت الجزائر، الجمعة، ارتفاعا نسبيا في معدل الإصابات اليومية بفيروس "كورونا"، حيث تم تسجيل 36 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات ارتفع إلى 266 ألفا و392 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و760 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.
وأوصت "الصحة الجزائرية" مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.