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ولى العهد السعودى يستقبل رئيس الوزراء العراقى فى مطار جدة

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمير بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم /الجمعة/، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال، في وقت سابق، إن قمة جدة، التي ستعقد في بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول ومصر والعراق والأردن، ستناقش آفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي باعتباره التحدي الأكبر في العالم والمنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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