شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يستقبل رئيس الوزراء العراقى فى مطار جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم /الجمعة/، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة.