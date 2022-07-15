شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تضبط 290 قاذفة وأكثر من 30 هاون فى سامراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الجمعة، عن ضبط 290 قاذفة وأكثر من 30 هاونًا في سامراء (شمال العاصمة بغداد).

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمنى، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد تابعًا لعصابات داعش الإرهابية في ناحية مكيشيفة ضمن محافظة سامراء بداخله 290 قاذفة RBG7 و35 ركيزة هاون و32 هاونًا عيار 60 ملم".



وأشار البيان إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة العمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات لتجفيف منابع الإرهاب وضبط أسلحته".