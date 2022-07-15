العثور على فتاة كويتية عقب ساعات من إعلان اختفائها في جورجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

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أكدت مصادر دبلوماسية كويتية العثور على الطفلة حور مشعل خدادة، عقب ساعات من تداول أنباء عن اختفائها في جورجيا.



وقالت المصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية إنه ”تم العثور على الفتاة، وهي بصحة جيدة“، دون الكشف عن المكان الذي كانت مختفية فيه.

وأوضحت المصادر بأن ”الفتاة البالغة من العمر 14 عاما متواجدة في أحد مراكز الشرطة في جورجيا، وسيتم تسليمها إلى ذويها عقب إنهاء إجراءات روتينية“.