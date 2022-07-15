مصر تعلن كشفا أثريا يؤرخ لأول عصور العولمة القديمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

متابعات

أعلنت مصر اليوم الجمعة، عن كشف أثري جديد في منطقة ”أبوصير“ الأثرية في محافظة الجيزة المجاورة للعاصمة القاهرة.



وذكر بيان رسمي عن وزارة السياحة والآثار، أن البعثة الأثرية التابعة للمعهد التشيكى لعلم المصريات في كلية الآداب، جامعة تشارلز عثرت على مقبرة ”واح- إيب -رع مرى نيت“، الذي كان يشغل وظيفة قائد الجنود الأجانب خلال أول عصور العولمة الحقيقية في العالم القديم ويمكن تأريخها للفترة خلال أواخر الأسرة 26 وأوائل الأسرة 27-وفقاً لتوصيف البيان.

وصرح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البئر الرئيسة لمقبرة ”واح-إيب-رع مرى نيت“، بلغ عمقها ستة أمتار، كما بلغت أبعاده 14 × 14 مترا تقريبا، وتنقسم البئر إلى عدة أجزاء تفصل بينها جسور منحوتة في الصخر الطبيعي للمنطقة.

وبمنتصف البئر الرئيسة تم حفر بئر أخرى أصغر، ولكن أعمق، تم استخدامها كبئر أساسية لدفن صاحب المقبرة، واتخذت بئر الدفن اتجاه شرق-غرب وبلغت قياسات فوهتها حوالي 6.5 × 3.3 متر.