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قاضية تحدد أولى جلسات دعوى تويتر ضد إيلون ماسك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

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كشفت سجلات محكمة أن قاضية ستعقد جلسة يوم الثلاثاء للاستماع للدفوع الخاصة بطلب شركة تويتر النظر في دعوى أقامتها ضد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، لإلزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه معه لشراء منصتها للتواصل الاجتماعي بمبلغ 44 مليار دولار.

 

وحددت القاضية كاثلين ماكورماك مستشارة محكمة ديلاوير العليا جلسة مدتها 90 دقيقة تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ويلمينجتون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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