شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان.. الدفاع المدنى يحذر المواطنين من أمطار رعدية تبدأ الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المركز الوطني للإنذار المبكر فى سلطنة عمان من المخاطر المتعددة في إشعاره الأول بتأثر محافظات سلطنة عمان الشمالية بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة مع هبوب رياح نشطة ابتداء من يوم الأحد 17 يوليو 2022 وتستمر لعدة أيام قادمة.

ومن جانبها أهابت هيئة الدفاع المدنى والإسعاف بالجميع توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المعرضة لمخاطر هذه الحالة ونقل الممتلكات إلى أماكن آمنة خاصة.

وأشارت الي أن تأثيرات الحالة السابقة لا تزال مستمرة من جريان للأودية وتجمعات للبرك المائية وهيجان أمواج البحر وامتلاء العيون وتشبع الأرض بالمياه.

وناشدت الهيئة الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة عبر منصاتها الرسمية وعدم الاقتراب من المواقع المنخفضة والساحلية، ومراقبة الأطفال ومنعهم من السباحة في التجمعات المائية