شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسمح لمواطنى دول "التعاون الخليجى" بدخول أراضيها ببطاقة الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شئون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين، عن السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدخول إلى مملكة البحرين عبر المنافذ كافة باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر بدون أية إجراءات مسبقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي تماشيًا مع استئناف دول مجلس التعاون باستخدام بطاقة الهوية في التنقل بين دولها، كما يشمل هذا التسهيل السماح بانتقال مواطني مملكة البحرين إلى جميع دول مجلس التعاون.



وتأتي هذه التسهيلات في إطار تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعاية مصالحهم وعوائلهم الكريمة، وفي ظل ما يجمعهم من أواصر الدم والنسب ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير المشترك.