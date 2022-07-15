شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى ينقذ 175 شخصا فى عمليات هجرة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدات تابعة للحرس الوطني التونسى، من إحباط 8 عمليات لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية.

وأوضح الحرس الوطني التونسي، في بيان اليوم /الجمعة/، أنه تمكن من إنقاذ 175 شخصا بينهم 92 من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية تونسيين.



وأضاف أنه في إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس ونابل من ضبط 9 أشخاص من بينهم نفر مفتش عنه كما تم حجز مبلغا ماليا من العملة الأجنبية.



وباستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.