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الحرس الوطنى التونسى ينقذ 175 شخصا فى عمليات هجرة غير شرعية

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدات تابعة للحرس الوطني التونسى، من إحباط 8 عمليات لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية.

وأوضح الحرس الوطني التونسي، في بيان اليوم /الجمعة/، أنه تمكن من إنقاذ 175 شخصا بينهم 92 من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية تونسيين.


وأضاف أنه في إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس ونابل من ضبط 9 أشخاص من بينهم نفر مفتش عنه كما تم حجز مبلغا ماليا من العملة الأجنبية.


وباستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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