شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يتظاهرون فى بيت لحم ضد زيارة الرئيس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، فى مدينة بيت لحم جنوبى الضفة الغربية المحتلة احتجاجًا على زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.