شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال: إحراز تقدم فى البلاد مرتبط بهزيمة مليشيات "الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الصومالى السيد حمزة عبدى برى، أن إحراز أى تقدم فى البلاد مرتبط بهزيمة مليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشددا على أهمية تحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الخلايا الإرهابية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الجمعة ان ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء الصومالي مع المدراء العامين في الوزارات والوكالات الحكومية ، حيث وبحث معهم سبل تسريع مهام وأنشطة مؤسسات الدولة.

وأوضح أن البلاد تعاني من جفاف شديد، مشيرا إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات إلى المتضررين لأن مقاتلي مليشيات “الشباب” تضع نواع الحواجز المختلفة للطرق البرابط بين المدن الأقاليم البلاد ، كما لا يمكن استخدام الطائرات لعدم وجود مطارات في مناطق كثيرة منكوبة، مضيفا أن من الضروري تحرير من تلك المناطق من مليشيات “الشباب ليتسنى بعد ذلك الوصول إلى المحتاجين.

يأتي هذا في الوقت الذي أبدت فيه القيادة الجديد في البلاد عن عزمها في بدء حملة عسكرية كبيرة ضد مليشيات “الشباب التي تشكل التحدي الأمني و الاستقرار في البلاد.

الجدير بالذكر، أن الجيش الوطني يواصل حملة التصفية ضد فلول مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.

