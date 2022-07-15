اخبار الخليج

السعودية تطالب مجموعة العشرين بدعم توزيع الأسمدة وتعزيز اتصال المنتجين والمستخدمين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تطالب مجموعة العشرين بدعم توزيع الأسمدة وتعزيز اتصال المنتجين والمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير المالية السعودى محمد الجدعان، اليوم الجمعة أعضاء مجموعة العشرين بدعم توزيع الأسمدة للمزارعين وتعزيز الاتصال بين المنتجين والمستخدمين.

وأوضح الجدعان - خلال اجتماعه مع وزراء مالية مجموعة العشرين، في إندونيسيا، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية - أن دعم أعضاء مجموعة العشرين لتوزيع الأسمدة على المزارعين وتعزيز الاتصال بين المنتجين والمستخدمين، يمثل أهمية بالغة ودعما للمجال في المحافظة على زيادة الإنتاج، في الوقت الذى يرتفع فيه التضخم وتضعف فيه آفاق النمو عالميا.

وأكدت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي، في وقت سابق اليوم، أن بلادها ستصبح الداعم الرئيسي للتعددية لتعزيز التعاون؛ من أجل التغلب على مختلف التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا