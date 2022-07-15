شكرا لقرائتكم خبر عن مئات الآلاف من الحجاج يؤدون صلاة الجمعة بالحرم المكى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى مئات الآلاف من الحجاج، صلاة الجمعة اليوم بالحرم المكى الشريف.

وذكر إمام الحرم المكى الشريف الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة - خلال خطبة الجمعة - حجاج بيت الله الحرام بالمكاسب التي تحصلوا عليها من خلال أداء مناسك الحج، محذرا إياهم من العودة إلى المعاصي عقب العودة إلى أوطانهم .

واستعرض إمام الحرم المكي الشريف المكاسب والعطايا الروحية والإلهية التي يوهبها الله سبحانه وتعالى لضيوف الرحمن، داعيا الحجاج إلى التمسك بالتوبة، والإخلاص في عبادة الله وذكره.

ومن جانبهم، قامت قوات الأمن بإغلاق الطرق المؤدية للحرم المكي الشريف أمام حركة سير السيارات قبل بدء الصلاة بنحو 3 ساعات، وتنظيم حركة دخول المصلين، تفاديا للزحام.