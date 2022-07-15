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جوازات ميناء جدة تنهى إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن إلى السودان

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القاهرة - سامية سيد - أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامى إجراءات مغادرة أول فوج من ضيوف الرحمن إلى ميناء سواكن بجمهورية السودان بكل يسر وسهولة، بعد انتهائهم من أداء مناسك فريضة الحج.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، أكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرةً إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، راجية من الله أن يتقبل من الحجيج حجهم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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