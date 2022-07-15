شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات ميناء جدة تنهى إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامى إجراءات مغادرة أول فوج من ضيوف الرحمن إلى ميناء سواكن بجمهورية السودان بكل يسر وسهولة، بعد انتهائهم من أداء مناسك فريضة الحج.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرةً إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، راجية من الله أن يتقبل من الحجيج حجهم.