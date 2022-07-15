عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مخبأة خلف لوحة أخرى.. العثور على بورتريه لفان جوخ باسكتلندا

الجمعة 15 يوليه 2022

الخليج 365

عثر متخصصون على صورة ذاتية (بورتريه) للفنان الهولندي فنسنت فان جوخ، أحد قادة حركة ما بعد الانطباعية، مخبأة خلف إحدى لوحاته.



وقالت المعارض الوطنية الاسكتلندية إن مسؤولي ترميم اللوحات الفنية اكتشفوا ذلك خلال فحص بالأشعة السينية لعمل فني لفان جوخ يعود لعام 1885 يحمل اسم "رأس امرأة قروية" من أجل عرضه في معرض قادم.

وقالت المعارض إن الأشعة السينية كشفت عن "شخص ملتح يضع قبعة ذات حواف، ومنديل مربوط حول رقبته، وكان يحدق في المشاهد بنظرة ثاقبة والجانب الأيمن من الوجه في الظل. كما يمكن مشاهدة أذنه اليسرى بوضوح".

وكانت الصورة مخبأة خلف ورق مقوى وطبقات من الغراء.

وقالت ليزلي ستيفنسون، كبيرة مرممي اللوحات الفنية، في مقطع فيديو نشرته المعارض الوطنية الاسكتلندية "عندما رأينا الأشعة السينية لأول مرة تحمسنا للغاية".

وتابعت "مثل هذا الاكتشاف الكبير يحدث مرة واحدة أو مرتين في حياة موظف الترميم ... العثور على صورة، وهو أمر بعيد المنال في الوقت الحاضر، شيء مميز للغاية".

واشتهر فان جوخ بإعادة استخدام لوحاته في كثير من الأحيان والعمل على تغييرها أيضا.

وقالت المعارض الوطنية الاسكتلندية إن خبراءها يبحثون كيفية إزالة الغراء والورق المقوى الذي يغطي الصورة الذاتية دون الإضرار بها.

وسيتم عرض صورة الأشعة السينية في معرض سيقام في الفترة من 30 يوليو إلى 13 نوفمبر بعنوان "مذاق الانطباعية" في الأكاديمية الملكية الاسكتلندية في إدنبرة.